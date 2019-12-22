Лэмпард: момент с Соном — это красная карточка. Неважно, как сильно он ударил Рюдигера

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал спорные эпизоды из матча 18-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0), в которых арбитр назначил пенальти в ворота «шпор» и удалил Сон Хын Мина за фол на Антонио Рюдигере.
«Я считаю, что арбитр, кроме назначения пенальти, должен был удалить Гассанигу, так как он налетел на Алонсо. Эпизод с Сон Хын Мином — это чистая красная карточка. Неважно, насколько сильно он ударил Рюдигера.
Насколько я понимаю, во время матча был расистский комментарий или жест. Я знаю, что Рюдигер сказал об этом Аспиликуэте. В данный момент они общаются с официальными лицами и проходят соответствующую процедуру. Независимо от того, на каком стадионе мы играем, мы не хотим видеть подобное в футболе", — приводит слова Лэмпарда ВВС.
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