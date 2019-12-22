Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард: момент с Соном — это красная карточка. Неважно, как сильно он ударил Рюдигера

Лэмпард: момент с Соном — это красная карточка. Неважно, как сильно он ударил Рюдигера
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал спорные эпизоды из матча 18-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0), в которых арбитр назначил пенальти в ворота «шпор» и удалил Сон Хын Мина за фол на Антонио Рюдигере.

«Я считаю, что арбитр, кроме назначения пенальти, должен был удалить Гассанигу, так как он налетел на Алонсо. Эпизод с Сон Хын Мином — это чистая красная карточка. Неважно, насколько сильно он ударил Рюдигера.

Насколько я понимаю, во время матча был расистский комментарий или жест. Я знаю, что Рюдигер сказал об этом Аспиликуэте. В данный момент они общаются с официальными лицами и проходят соответствующую процедуру. Независимо от того, на каком стадионе мы играем, мы не хотим видеть подобное в футболе", — приводит слова Лэмпарда ВВС.

Сон Хын Мин — 1-й игрок за последние 22 года, получивший три красные карточки за год в АПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019