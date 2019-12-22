Линекер — о победе «Челси» над «Тоттенхэмом»: тактический мастер-класс от ученика

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Челси» в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

«Тренерская карьера Фрэнка Лэмпарда достигла зрелости, которой раньше не было. Тактический мастер-класс от ученика», — написал Линекер в своём «твиттере».

Напомним, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в бытность футболистом выступал за лондонский клуб под руководством Жозе Моуринью, который в настоящее время возглавляет «Тоттенхэм Хотспур».

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 32 очка. «Тоттенхэм» (26) — на 7-м месте.



В 19-м туре АПЛ «Челси» на своём поле сыграет с «Саутгемптоном», а «Тоттенхэм» дома встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Оба матча состоятся 26 декабря.