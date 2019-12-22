Шомуродов номинирован на звание лучшего футболиста Азии — 2019

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов попал в шорт-лист издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии — 2019, сообщает пресс-служба жёлто-синих.
В список номинантов попали 24 футболиста. В их числе — Такуми Минамино («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд») и другие.
Голосовать за претендентов будут представители ведущих спортивных изданий Азии. Сообщается, что эта награда не имеет отношения к премии «Футболист года в Азии», присуждаемой Азиатской конфедерацией футбола.
В нынешнем сезоне Шомуродов забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах Российской Премьер-Лиги. 24-летний форвард занимает второе место в гонке бомбардиров турнира, уступая только нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе (11).
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