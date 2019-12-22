Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Эспаньол» может уволить главного тренера спустя два месяца после назначения

«Эспаньол» может уволить главного тренера спустя два месяца после назначения
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Эспаньола» Пабло Мачин завтра, 23 декабря, может быть уволен со своего поста, утверждает Sport.es.

По данным источника, руководство каталонского клуба всерьёз задумалось об увольнении специалиста. В случае отставки преемником Мачина может стать Хуан Антони Пицци, который в данный момент является безработным.

44-летний Мачин возглавил «Эспаньол» 7 октября, сменив на посту наставника Давида Гальего. Под руководством Мачина барселонский клуб в чемпионате Испании одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел семь поражений. В Лиге Европы клуб выиграл дважды, а также по одному разу проиграл и сыграл вничью.

«Эспаньол», набрав 10 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге Европы клуб вышел в плей-офф и в 1/16 финала сыграет с «Вулверхэмптоном».

«Эспаньол» продлил серию без побед в Примере, проиграв «Леганесу»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019