«Эспаньол» может уволить главного тренера спустя два месяца после назначения

Главный тренер «Эспаньола» Пабло Мачин завтра, 23 декабря, может быть уволен со своего поста, утверждает Sport.es.
По данным источника, руководство каталонского клуба всерьёз задумалось об увольнении специалиста. В случае отставки преемником Мачина может стать Хуан Антони Пицци, который в данный момент является безработным.
44-летний Мачин возглавил «Эспаньол» 7 октября, сменив на посту наставника Давида Гальего. Под руководством Мачина барселонский клуб в чемпионате Испании одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел семь поражений. В Лиге Европы клуб выиграл дважды, а также по одному разу проиграл и сыграл вничью.
«Эспаньол», набрав 10 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге Европы клуб вышел в плей-офф и в 1/16 финала сыграет с «Вулверхэмптоном».
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