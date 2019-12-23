Клопп: «Ливерпуль» хочет купить французского игрока, но некоторые из них слишком дорогие!
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему в составе его команды нет ни одного французского футболиста.
«Нет никакой причины. Килиан Мбаппе играет за «Пари Сен-Жермен». Антуан Гризманн присоединился к «Барселоне». Очевидно, вы знаете, насколько хороша ваша команда. Мы бы хотели купить французского футболиста, но некоторые из них слишком дорогие для нас!» — сказал немецкий специалист в интервью Canal+.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В активе мерсисайдцев 49 очков. В 19-м туре красные сыграют с «Лестер Сити». Встреча состоится в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» 26 декабря, начало — в 23:00 мск.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
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