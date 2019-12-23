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«Реал» на своём поле сыграл вничью с «Атлетиком» в матче чемпионата Испании

«Реал» на своём поле сыграл вничью с «Атлетиком» в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В матче 18-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.

Для «Реала» эта ничья стала уже третьей подряд в чемпионате Испании. Ранее «сливочные» на выезде поделили очки с каталонской «Барселоной» (0:0) и «Валенсией» (1:1). Серия «Атлетика» без побед достигла трёх встреч (две ничьи и одно поражение).

После 18 туров турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 39 очков. «Реал» (37) занимает второе место, «Атлетик» (28) — седьмое.

В 19-м туре испанского первенства «Атлетик» 3 января на выезде сыграет с «Севильей», а «Реал» на следующий день в гостях встретится с «Хетафе».

Испания - Примера. 18-й тур
22 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао
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