Шикарный гол Виллиана и удаление Сона — в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Челси»

«Челси» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Лондонское дерби состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 0:2.

Автором первого гола стал нападающий «Челси» Виллиан, отправивший мяч в ворота соперника шикарным ударом на 12-й минуте. Перед свистком на перерыв Виллиан увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти. На 62-й минуте с поля был удалён форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, ударивший ногой в корпус защитника синих Антонио Рюдигера.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 32 очка. «Тоттенхэм» (26) — на 7-м месте.

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