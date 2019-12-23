Шикарный гол Виллиана и удаление Сона — в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Челси»
«Челси» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Лондонское дерби состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 0:2.
Автором первого гола стал нападающий «Челси» Виллиан, отправивший мяч в ворота соперника шикарным ударом на 12-й минуте. Перед свистком на перерыв Виллиан увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти. На 62-й минуте с поля был удалён форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, ударивший ногой в корпус защитника синих Антонио Рюдигера.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 32 очка. «Тоттенхэм» (26) — на 7-м месте.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
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