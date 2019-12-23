Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»
Футбол / Англия 0

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэм Хотспур» выступила с заявлением в связи с расистским скандалом во время матча 18-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2).

«Мы проведём тщательное расследование, которое будет включать в себя сотрудничество с игроками «Челси». Любая форма расизма абсолютно неприемлема и не будет допущена на нашем стадионе. Мы крайне серьёзно относимся к подобным случаям и предпримем самые решительные действия против лиц, уличённых в подобном поведении, вплоть до запрета на посещение стадиона», — говорится в заявлении „Тоттенхэма“, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, что в ходе матча болельщики «Тоттенхэм Хотспур» скандировали расистские кричалки в адрес защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Диктор стадиона несколько раз призывал фанатов «шпор» прекратить оскорблять футболиста.

Защитник «Челси» Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Тоттенхэма»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019