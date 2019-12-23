«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэм Хотспур» выступила с заявлением в связи с расистским скандалом во время матча 18-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2).

«Мы проведём тщательное расследование, которое будет включать в себя сотрудничество с игроками «Челси». Любая форма расизма абсолютно неприемлема и не будет допущена на нашем стадионе. Мы крайне серьёзно относимся к подобным случаям и предпримем самые решительные действия против лиц, уличённых в подобном поведении, вплоть до запрета на посещение стадиона», — говорится в заявлении „Тоттенхэма“, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, что в ходе матча болельщики «Тоттенхэм Хотспур» скандировали расистские кричалки в адрес защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Диктор стадиона несколько раз призывал фанатов «шпор» прекратить оскорблять футболиста.