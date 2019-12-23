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Моуринью: «Челси» превзошёл «Тоттенхэм». Они играли по схеме Конте

Моуринью: «Челси» превзошёл «Тоттенхэм». Они играли по схеме Конте
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий после домашнего матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2).

«Челси» был лучше нас в первом тайме. Мне несложно признать это. Они играли по схеме, при которой им очень комфортно. По схеме, которую они использовали на протяжении двух лет с Антонио Конте. Многим их игрокам очень комфортно так играть. Алонсо, Аспиликуэта, Канте, Виллиан чувствуют себя очень комфортно при такой схеме.

Игра была в основном на нашей половине поля, несмотря на то, что они не создали много моментов. Так или иначе, мне легко признать, что они превзошли нас», – приводит слова Моуринью Goal.com.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 32 очка. «Тоттенхэм» (26) — на 7-м месте.

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