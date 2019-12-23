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Зидан: сейчас у «Реала» мяч не идёт в ворота, но нет повода огорчаться

Зидан: сейчас у «Реала» мяч не идёт в ворота, но нет повода огорчаться
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 18-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.

«Всегда, когда «Реал» проводит такие матчи, я недоволен игроками, приложенными усилиями, тем, что мы не реализовали моменты. Мы расстроены. Когда есть моменты, надо забивать. В трёх последних встречах моментов было много, а голов – мало.

Дело не в невезении и не в нерешительности. Важно создавать моменты, и мы создаём очень много, но не залетает. Мы продолжим, и будет залетать.

Сейчас мяч не идёт в ворота, но нет повода огорчаться. Нужно думать о том, что этот год был хорош во всём. Мы с нетерпением ждём начала 2020-го», — приводит слова Зидана Marca.

После 18 туров турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 39 очков. «Реал» (37) занимает второе место, «Атлетик» (28) — седьмое.

В 19-м туре испанского первенства «Атлетик» 3 января на выезде сыграет с «Севильей», а «Реал» на следующий день в гостях встретится с «Хетафе».

«Реал» на своём поле сыграл вничью с «Атлетиком» в матче чемпионата Испании
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