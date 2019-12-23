Зидан: сейчас у «Реала» мяч не идёт в ворота, но нет повода огорчаться

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 18-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.
«Всегда, когда «Реал» проводит такие матчи, я недоволен игроками, приложенными усилиями, тем, что мы не реализовали моменты. Мы расстроены. Когда есть моменты, надо забивать. В трёх последних встречах моментов было много, а голов – мало.
Дело не в невезении и не в нерешительности. Важно создавать моменты, и мы создаём очень много, но не залетает. Мы продолжим, и будет залетать.
Сейчас мяч не идёт в ворота, но нет повода огорчаться. Нужно думать о том, что этот год был хорош во всём. Мы с нетерпением ждём начала 2020-го», — приводит слова Зидана Marca.
После 18 туров турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 39 очков. «Реал» (37) занимает второе место, «Атлетик» (28) — седьмое.
В 19-м туре испанского первенства «Атлетик» 3 января на выезде сыграет с «Севильей», а «Реал» на следующий день в гостях встретится с «Хетафе».
- 23 декабря 2019
-
03:01
-
02:56
-
01:44
-
01:29
-
01:02
-
00:57
-
00:54
-
00:38
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 22 декабря 2019
-
23:58
-
23:41
-
23:38
-
23:20
-
23:16
-
22:57
-
22:50
-
22:37
-
22:26
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:43
-
21:38
-
21:28
-
21:14
-
21:05
-
20:55
-
20:36
-
20:27
-
20:22
-
20:22
-
20:21
-
20:05