Лэмпард — о схеме Конте: выбрал её не потому, что игрокам «Челси» она понятна или удобна

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слова наставника «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью об игре по схеме экс-тренера «синих» Антонио Конте.
«Мой выбор и стоявшие перед нами задачи были продиктованы другими причинами. Вопрос заключался в том, поможет ли эта схема нам сыграть лучше в атаке и обороне против «Тоттенхэма» при нашем видении игры. Я выбрал её, поскольку видел возможности, которые мы можем получить, а не потому, что футболистам она понятна или удобна. Игроки приняли план на игру и максимально эффективно воплотили его в жизнь, что все мы прекрасно видели.
«Тоттенхэм» играет очень хорошо. У них много футболистов, которые умеют открываться и использовать свободные зоны, доставляя немало проблем обороне: Сон, Кейн, Алли, Моура. Дополнительный игрок в центре обороны позволяет сыграть более надёжно против такого нападения. Мы не позволили сопернику сделать ни одной проникающей передачи.
Однако основной своей целью я видел организацию игры в атаке через контроль. «Тоттенхэм» защищается компактным блоком, и нам необходимо было использовать всю ширину поля и фланги, чтобы преодолеть оборону соперника», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
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