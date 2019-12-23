Невилл: подвергшимся расизму футболистам нужно позволить покидать поле и прекращать игру

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о проявлении расизма во время матча 18-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» (0:2).
«Много было сказано о произошедшем ранее в Болгарии, но проблема расизма существует и в Англии. Премьер-лига должна сделать шаг вперёд, но она прячется за спину Футбольной ассоциации.
То, что мы видели, казалось бы, относится к одному конкретному человеку, но проблема гораздо масштабней, и нужно что-то быстро предпринять.
Вероятно, нужно дать возможность игрокам покидать поле и прекращать игру. На мой взгляд, только это может изменить ситуацию», – приводит слова Невилла Sky Sports.
Напомним, что в ходе матча болельщики «Тоттенхэм Хотспур» скандировали расистские кричалки в адрес защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Диктор стадиона несколько раз призывал фанатов «шпор» прекратить оскорблять футболиста.
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