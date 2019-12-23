Лотито: «Лацио» играл сердцем и показал дикую страсть в матче с «Ювентусом» за Суперкубок

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Италии с «Ювентусом» (3:1).

«Заслуженная победа. «Лацио» играл сердцем, показал высокий уровень и дикую страсть. Мы доминировали на протяжении всего матча. Это доказывает, что мы готовы бороться с любым противником, способны делать наших болельщиков счастливыми.

У каждого в команде есть своя роль, каждый вносит свой вклад в общий успех. Мы как большая семья, а я — её отец. Если «Лацио» продолжит в том же духе, то сможет воплотить в реальность некоторые мечты», — приводит слова Лотито Lazio Style Channel.

«Лацио» выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории. Римский клуб вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с миланским «Интером». Чаще других Суперкубок страны выигрывал «Ювентус» (8), следом располагается «Милан» (7).