Роналду проиграл первый финал с 2013 года
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду проиграл свой первый финальный матч с 2013 года. Напомним, в финальном матче Суперкубка Италии «Ювентус» уступил «Лацио» со счётом 1:3.
Для Роналду это поражение стало первым в финале с 2013 года, сообщает Football Italia. 17 мая 2013 года Роналду в составе «Реала» уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2 в финальном матче Кубка Испании.
После этого поражения португальский форвард выиграл 12 финалов подряд. В составе «Ювентуса» Роналду сыграл два финала и выиграл первый, обыграв «Милан» в Суперкубке Италии в январе 2019 года. Роналду в этом матче забил победный гол.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала», за который выступал с 2009 года.
Роналду снял с себя медаль на награждении после поражения в Суперкубке Италии. Фото
Читайте также
- 23 декабря 2019
-
07:06
-
06:44
-
05:28
-
05:01
-
04:56
-
04:39
-
04:14
-
03:01
-
02:56
-
01:44
-
01:29
-
01:02
-
00:57
-
00:54
-
00:38
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 22 декабря 2019
-
23:58
-
23:41
-
23:38
-
23:20
-
23:16
-
22:57
-
22:50
-
22:37
-
22:26
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:43
-
21:38
-
21:28
-
21:14
-
21:05
Партнерский контент