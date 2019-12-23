«Лацио» отпраздновал победу над «Юве» в Суперкубке Италии, используя табло замен. Видео

«Лацио» одержал победу в матче Суперкубка Италии с «Ювентусом». Встреча состоялась на стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершилась со счётом 3:1 в пользу римской команды.

После матча «Лацио» эмоционально отпраздновал победу в раздевалке. Игроки танцевали вместе с электронным табло для замен, на котором был выставлен счёт 1:3.

Видео празднования игроков «Лацио» в раздевалке можно посмотреть в «твиттере» Felipe Caicedo.

«Лацио» выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории. Римский клуб вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с миланским «Интером». Чаще других Суперкубок страны выигрывал «Ювентус» (8), следом располагается «Милан» (7).

Напомним, в минувшем сезоне «Ювентус» стал чемпионом итальянской Серии А, а «Лацио» выиграл Кубок Италии.