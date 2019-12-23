В Англии фанат выставил команду на продажу в eBay. Лот получил 112 предложений. Фото

В Англии один из болельщиков выставил на продажу футбольный клуб. Фанат «Сток Сити» опубликовал объявление о продаже клуба на eBay (американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов).

При этом, болельщик креативно отнесся к описанию лота.

«Первый командный состав. Состояние на запчасти или не работает. Не подходит для задач, для которых покупается, ненадежно и непредсказуемо. Много футболистов ниже среднего уровня, отношение сомнительное, трудолюбие плохое, не рекомендуется использовать в качестве выгула собак, так как не может удержать лидерство», — указано в описании.

На данный момент лот получил 112 предложений, самое большое из которых составило € 76,3 тыс.

После 23 туров Чемпионшипа «Сток Сити» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 18 очков.