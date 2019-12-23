Де Брёйне призвал игроков «Манчестер Сити» продолжать придерживаться принципов Гвардиолы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился мнением о гонке за титул чемпиона английской Премьер-лиги, а также призвал команду продолжать придерживаться принципов футбола главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
«Мы должны идти от игры к игре. Мы потеряли несколько очков на своём пути, но думаю, что реакция команды на это всегда была правильной. Мы всегда играем в одной манере и демонстрируем отличный футбол. Только так мы можем двигаться вперёд. Таким образом мы играли на протяжении четырёх сезонов под руководством Хосепа Гвардиолы и наш стиль не изменился. Мы усердно работаем отдаём все силы игре. Если мы продолжим в том же духе, болельщики будут наслаждаться нашей игрой. Посмотрим, что будет в конце сезона», — приводит слова Де Брёйне Goal.com.
- 23 декабря 2019
-
09:19
-
09:16
-
09:04
-
08:08
-
07:06
-
06:44
-
05:28
-
05:01
-
04:56
-
04:39
-
04:14
-
03:01
-
02:56
-
01:44
-
01:29
-
01:02
-
00:57
-
00:54
-
00:38
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 22 декабря 2019
-
23:58
-
23:41
-
23:38
-
23:20
-
23:16
-
22:57
-
22:50
-
22:37
-
22:26
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:43