Де Брёйне призвал игроков «Манчестер Сити» продолжать придерживаться принципов Гвардиолы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился мнением о гонке за титул чемпиона английской Премьер-лиги, а также призвал команду продолжать придерживаться принципов футбола главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.



«Мы должны идти от игры к игре. Мы потеряли несколько очков на своём пути, но думаю, что реакция команды на это всегда была правильной. Мы всегда играем в одной манере и демонстрируем отличный футбол. Только так мы можем двигаться вперёд. Таким образом мы играли на протяжении четырёх сезонов под руководством Хосепа Гвардиолы и наш стиль не изменился. Мы усердно работаем отдаём все силы игре. Если мы продолжим в том же духе, болельщики будут наслаждаться нашей игрой. Посмотрим, что будет в конце сезона», — приводит слова Де Брёйне Goal.com.

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