Гвардиола: на данный момент догнать «Ливерпуль» в АПЛ нереально

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Напомним, лидерство в турнире прочно удерживает «Ливерпуль».



«На данный момент догнать „Ливерпуль“ нереально. Мы должны попытаться выиграть наши матчи, чтобы обеспечить себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но никогда нельзя знать что-то наверняка в футболе, разве нет? Если „Ливерпуль“ потеряет очки в нескольких играх, а мы будем постоянно выигрывать, может, что-то получиться. Конечно, я не уверен, что „Ливерпуль“ проиграет 4-5 раз за 10-11 матчей, ведь они сейчас невероятно сильны. Поэтому нам просто стоит расслабиться и работать так, как мы умеем. В конце сезона будет видно, что произойдёт», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Де Брёйне призвал игроков «Манчестер Сити» продолжать придерживаться принципов Гвардиолы