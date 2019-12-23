Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: на данный момент догнать «Ливерпуль» в АПЛ нереально

Гвардиола: на данный момент догнать «Ливерпуль» в АПЛ нереально
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Напомним, лидерство в турнире прочно удерживает «Ливерпуль».

«На данный момент догнать „Ливерпуль“ нереально. Мы должны попытаться выиграть наши матчи, чтобы обеспечить себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но никогда нельзя знать что-то наверняка в футболе, разве нет? Если „Ливерпуль“ потеряет очки в нескольких играх, а мы будем постоянно выигрывать, может, что-то получиться. Конечно, я не уверен, что „Ливерпуль“ проиграет 4-5 раз за 10-11 матчей, ведь они сейчас невероятно сильны. Поэтому нам просто стоит расслабиться и работать так, как мы умеем. В конце сезона будет видно, что произойдёт», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Де Брёйне призвал игроков «Манчестер Сити» продолжать придерживаться принципов Гвардиолы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019