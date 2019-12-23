23-летний чемпион Эквадора погиб в ДТП
23-летний защитник эквадорского клуба «ЛДУ Кито» Эдисон Реалпе погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба команды.
«Мы всегда будем помнить Эдинсона за его оптимизм, умение создать радостную атмосферу в раздевалке и на поле. Герой финала 2018 года и друг каждого в команде. Сегодня мы должны попрощаться с прекрасным человеком. Прощай, Эдисон!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба «ЛДУ Кито» в «Твиттере».
Реалпе перешёл в «ЛДУ Кито» из «Гуаякиль Сити» в 2018 году. В том же году футболист завоевал с клубом титул чемпиона Эквадора. Также на счету Реалпе два матча в составе молодёжной национальной команды Эквадора — со сборными Парагвая и Боливии.
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