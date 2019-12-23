Магуайр не понимает, почему «МЮ» легче играть с топ-командами, чем с командами поменьше

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал игру команды после поражения в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом».
«Мы упорно работаем на тренировках, и эта наша главная задача. К матчам с командами поменьше мы подходим такими же подготовленными, как к играм с «Манчестер Сити» или «Тоттенхэмом». Всегда расстраиваешься, когда проигрываешь в таких матчах. Я всегда думал, что в матчах с командами поменьше первый гол имеет очень большое значение, и у нас были возможности для этого. Сложно сказать, почему это происходит. Сегодня мы допустили ошибки, которые стоили нам игры, поэтому мы должны только прогрессировать», — приводит слова Магуайра Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне, набрав 25 очков в 18 турах. Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут дома с «Ньюкаслом». Встреча состоится 26 декабря на стадионе «Олд Траффорд».
- 23 декабря 2019
-
10:56
-
10:50
-
10:38
-
10:27
-
10:10
-
10:10
-
09:51
-
09:48
-
09:30
-
09:29
-
09:19
-
09:16
-
09:04
-
08:08
-
07:06
-
06:44
-
05:28
-
05:01
-
04:56
-
04:39
-
04:14
-
03:01
-
02:56
-
01:44
-
01:29
-
01:02
-
00:57
-
00:54
-
00:38
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 22 декабря 2019
-
23:58
-
23:41
-
23:38