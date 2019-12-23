В Китае показали матч «Арсенала» благодаря отсутствию Озила в заявке

Канал на китайском телевидении PPTV показал матч Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Арсеналом» (0:0), так как полузащитник лондонской команды Месут Озил не попал в заявку на игру.

Ранее футболист в соцсетях осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мусульман в замалчивании этой проблемы. Позднее лондонский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что сообщение Озила является его сугубо личным мнением. Из-за высказываний Озила китайское телевидение отказалось транслировать матч между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (0:3).

В минувшую субботу телеканал PPTV транслировал матч с участием «Арсенала», так как немецкий полузащитник отсутствовал в заявке в игре с «Эвертоном». Но матч показывали только с английскими комментариями. Как сообщает источник, основной владелец китайского вещания компания CCTV, скорее всего, покажет следующие матчи лондонской команды, если Озила по-прежнему не будет в заявке.