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Г. Невилл: не верю ни единому слову агента Погба

Г. Невилл: не верю ни единому слову агента Погба
Футбол / Англия 0

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал слова Мино Райолы, агента полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба. Напомним, Райола заявил, что Погба хочет остаться в английском клубе и завоевать с ним трофеи.

«Мы знаем, что Погба умеет забивать голы и отдавать результативные передачи, однако каждую неделю Сульшеру задают вопросы о будущем француза. Думаю, Поль должен обосноваться в клубе или уйти, а не держать команду в подвешенном состоянии. „Манчестер Юнайтед“ нужны игроки, которые хотят выступать за эту команду. Что-то мне подсказывает, что Погба хочет играть в футбол в другом месте.

Безусловно, сильный и мотивированный Погба может принести много пользы „Манчестер Юнайтед“, однако я не верю ни одному слову его агента. Думаю, многие клубы заинтересованы в Погба, ведь он лучший в составе „красных дьяволов“, — приводит слова Невилла Sky Sports.

Райола: Погба хочет выигрывать трофеи с «Манчестер Юнайтед»
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