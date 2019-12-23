«Эвертон» показал проект нового стадиона, вмещающего до 52 тысяч зрителей

«Эвертон» представил окончательный проект нового стадиона, который будет вмещать до 52 тысяч зрителей. Фотографии проекта показаны в «твиттере» английской команды.

Мерсисайдский клуб представил подробную проектную документацию на рассмотрение городскому совету, который в ближайшие месяцы вынесет своё решение. Проект, реализация которого рассчитана на три года, начнёт осуществляться в 2020 году. Арену планируют построить в Брэмли-Мур Док, портовом районе Ливерпуля. «Эвертон» надеется, что новый стадион будет задействован не только во время матчей. На восточной стороне стадиона будет расположена площадка для фанатов, которая обеспечит болельщикам большое количество предматчевых и послематчевых развлечений и мероприятий.

«Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков в 18 турах. Следующий матч подопечные Карло Анчелотти проведут дома с «Бёрнли». Встреча состоится 26 декабря.