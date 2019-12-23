В академии «Спартака» состоялся благотворительный турнир «Кубок Хабенского»

В Москве прошёл благотворительный футбольный «Кубок Хабенского», организованный второй год подряд

Благотворительным Фондом Константина Хабенского совместно с компаниями «РУСПОРТИНГ» и «Лига Чемпионов Бизнеса».



В футбольном турнире приняли участие 20 корпоративных команд: «Газпром энергохолдинг», МЦ АУВД, «ГК Хевел», Invitro, PepsiCo, ВТБ, «РОССЕТИ», «Транснефть Финанс», «Спектрум», «Р7 Групп», «РОСТЕЛЕКОМ МРФ ЦЕНТР», Pernod Ricard Rouss, «Р-Фарм», Bayer, ROCHE, «ГК Самолет», I love Fitness, «РОСТЕЛЕКОМ КЦ», Fincher и «Э-КОМ», объединённые одной целью – сделать доброе дело для детей с особенностями здоровья.



К слову, некоторые дети из Фонда присутствовали на турнире, поддерживали полюбившиеся команды,

а также сами веселились и играли в мяч, проводили время в специально организованной детской зоне с батутом, настольными играми, приставками и буфетом. На праздник заглянули даже Дедушка Мороз со Снегурочкой, которые поздравили малышей с наступающим Новым Годом и подарили подарки.



Подарки получили и взрослые – на площадке проходила лотерея, призами которой стала ценная техника – мультиварка, блендер, тостер и многое другое.



Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года делает всё возможное, чтобы дети с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга вовремя получали всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращались к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы.