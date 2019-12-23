«Рома» и «Наполи» интересуются защитником «Арсенала» Колашинацем

Защитник лондонского «Арсенала» Зеад Колашинац попал в сферу интересов итальянских «Ромы» и «Наполи». Об этом сообщает Sky Sports.
Как сообщает источник, недавно возглавивший неаполитанский клуб Дженнаро Гаттузо лично заинтересован в приобретении игрока сборной Боснии и Герцеговины уже в зимнее трансферное окно. «Рома» также следит за Колашинацем, но готова приобрести игрока лишь летом. Римский клуб ищет замену 34-летнему Александру Коларову, чей контракт истекает в июне 2020 года.
Действующее соглашении Зеада Колашинаца с «Арсеналом» рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне английской Премьер-лиги защитник принял участие в 14 матчах и отметился двумя голевыми передачами. «Арсенал» располагается на 11-м месте в чемпионате Англии, набрав 23 очка в 18 турах.
- 23 декабря 2019
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