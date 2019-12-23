Нойер не исключил участия в домашнем чемпионате Европы в 2024 году

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что готов принять участие в домашнем чемпионате Европы, который пройдёт в 2024 году.

«Сейчас вопрос о продолжении карьеры в сборной стоит открытым. В первую очередь я буду следить за своим здоровьем, стараться быть в правильной форме и смотреть за тем, буду ли получать удовольствие от игры. Но сейчас я хочу сказать, что готов принять участие в домашнем чемпионате Европы. Я в форме, и я готов!» — приводит слова Нойера Kicker.

Мануэль Нойер принял участие в 17 матчах чемпионата Германии в этом сезоне. 33-летний немецкий голкипер пропустил 17 мячей и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности. «Бавария» занимает третье место в Бундеслиге, имея в активе 33 очка в 17 турах.