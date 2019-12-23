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Куртуа: «Реалу» не нужен ещё один нападающий. У нас есть игроки, способные забивать

Куртуа: «Реалу» не нужен ещё один нападающий. У нас есть игроки, способные забивать
Футбол / Испания 0

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подвёл итоги матча 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:0) и ответил на комментарии о том, нужно ли клубу заменить бывшего нападающего команды Криштиану Роналду, подписав ещё одного форварда.

«Роналду ушёл из клуба полтора года назад. У нас есть игроки, которые тоже могут забивать голы. Поэтому не стоит думать об этом. В последних матчах нам немного не хватило удачи – иногда мяч не хочет залетать в ворота. Но я верю, что мои товарищи по команде могут забить в любое время. Бензема — выдающийся игрок, он уже забил много голов в этом сезоне. Не думаю, что нам необходим ещё один форвард. Я полностью доверяю своей команде», — приводит слова Куртуа Goal.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков в 18 матчах.

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