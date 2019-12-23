Видаль: я не беспокоюсь о своём будущем в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал слухи о своём будущем в каталонском клубе.
«Я не беспокоюсь о своём будущем в клубе. Особенно сейчас, когда у меня выходные. Это то, чем занимается мой агент. Свою работу я уже выполнил, теперь дело уже не за мной. Когда я вернусь, посмотрим, что произойдёт. Главное, я надеюсь, что смогу остаться в Европе. Я играю тут уже очень давно и хочу, чтобы эта стабильность продолжалась. Что касается моей роли в «Барселоне», то я не тот человек, кто принимает решения, играть или нет. Это делает тренер. Но я продолжу использовать любую возможность помочь команде и хочу, чтобы в конце сезона мы поднимали трофеи», — приводит слова Видаля Mundo Deportivo.
Артуро Видаль принял участие в 14 матчах чемпионата Испании в этом сезоне. Чилийский полузащитник забил 5 голов и не отметился результативными передачами.
- 23 декабря 2019
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