«Урал» объявил о переходе белорусского защитника Золотова
Белорусский защитник «Витебска» Николай Золотов стал игроком екатеринбургского «Урала».
«Состав ФК „Урал“ пополнил 25-летний белорусский игрок Николай Золотов. Футболист, выступающий на позиции крайнего защитника, сегодня заключил долгосрочный контракт с нашим клубом», — сообщается в «твиттере» екатеринбургского клуба.
Контракт Золотова с «Витебском» истекал в конце 2019 года, поэтому он достался российскому клубу бесплатно.
25-летний Золотов является воспитанником «Витебска». В завершившемся сезоне он принял участие 25 матчах чемпионата Беларуси (24 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отметился одним автоголом, а также получил шесть жёлтых карточек. За сборную Беларуси сыграл 1 матч.
Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб «Урала»
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