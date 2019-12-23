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Рамос пропустит матч с «Хетафе» из-за дисквалификации

Рамос пропустит матч с «Хетафе» из-за дисквалификации
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не сможет принять участие в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» из-за дисквалификации.

Испанец получил предупреждение в минувшем матче с «Атлетиком» из Бильбао на 87-й минуте матча. Эта жёлтая карточка стала для него пятой в сезоне. В соответствии с регламентом соревнований, Рамос пропустит первый матч «Реала» в следующем году. В 628 играх за мадридскую команду Серхио Рамос получил 207 жёлтых карточек и 7 прямых красных, что означает, что он получает предупреждения каждый третий матч.

Испанский защитник сыграл 18 матчей в этом сезоне Ла Лиги. Футболист забил три гола (два из них — с пенальти). «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков в 18 матчах.

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