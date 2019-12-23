Крауч: Погба — лучшее, что есть сейчас в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч заявил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оказывает положительное влияние на команду, когда находится в составе.

«Если бы у «Манчестер Юнайтед» был Погба в его оптимальной форме, и они использовали его в подходящей роли, то многие бы поменяли своё мнение на его счёт. Если говорить проще, Поль — сейчас лучшее, что есть в этом клубе. «МЮ» нужно оставить его и строить свою команду вокруг него.



Когда «Манчестер Юнайтед» показывает свой не лучший футбол, то многие винят именно Погба, но посмотрите на матчи, когда он не играл, и вы найдёте множество других проблем, которые также нужно решать. Я считаю, что «МЮ» в январе нужно усилить атаку и полузащиту. У них мало активов в полузащите, и, очевидно, нужен игрок в атакующую линию.



У Погба отличное видение поля, но вы посмотрите, какой эффект он оказывает на своих партнёров по команде. Можно было заметить это в матче с «Уотфордом», когда его выход на поле оживил Марсьяля, Рашфорда, Гринвуда и добавил атаке движения», — приводит слова Крауча ВВС.