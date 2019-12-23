Крауч: Погба — лучшее, что есть сейчас в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч заявил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оказывает положительное влияние на команду, когда находится в составе.
«Если бы у «Манчестер Юнайтед» был Погба в его оптимальной форме, и они использовали его в подходящей роли, то многие бы поменяли своё мнение на его счёт. Если говорить проще, Поль — сейчас лучшее, что есть в этом клубе. «МЮ» нужно оставить его и строить свою команду вокруг него.
Когда «Манчестер Юнайтед» показывает свой не лучший футбол, то многие винят именно Погба, но посмотрите на матчи, когда он не играл, и вы найдёте множество других проблем, которые также нужно решать. Я считаю, что «МЮ» в январе нужно усилить атаку и полузащиту. У них мало активов в полузащите, и, очевидно, нужен игрок в атакующую линию.
У Погба отличное видение поля, но вы посмотрите, какой эффект он оказывает на своих партнёров по команде. Можно было заметить это в матче с «Уотфордом», когда его выход на поле оживил Марсьяля, Рашфорда, Гринвуда и добавил атаке движения», — приводит слова Крауча ВВС.
- 23 декабря 2019
-
15:16
-
15:12
-
14:51
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
13:59
-
13:48
-
13:37
-
13:07
-
13:00
-
12:48
-
12:38
-
12:19
-
12:12
-
11:56
-
11:44
-
11:23
-
10:56
-
10:50
-
10:38
-
10:27
-
10:10
-
10:10
-
09:51
-
09:48
-
09:30
-
09:29
-
09:19
-
09:16
-
09:04
-
08:08
-
07:06
-
06:44