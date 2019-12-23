Курский «Авангард» объявил об уходе главного тренера

Главный тренер курского «Авангарда» Олег Василенко покинул команду.
«Василенко пришёл в тренерский штаб Искакова в межсезонье старшим тренером. Статус главного Олег Петрович получил после отставки Мурата Салимовича. Футбольный клуб „Авангард“ благодарит Олега Петровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — сообщается на официальном сайте курского клуба.
Ранее сообщалось, что руководство клуба установило потолок зарплат и сократило финансирование. После этого команду покинули несколько футболистов.
«Авангард» набрал 27 очков в 25 турах и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета курский клуб отделяет два очка. Следующий матч подопечные Мурата Искакова проведут с одним из лидеров чемпионата «Торпедо». Встреча состоится 9 марта 2020 года.
- 23 декабря 2019
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