Курский «Авангард» объявил об уходе главного тренера

Главный тренер курского «Авангарда» Олег Василенко покинул команду.

«Василенко пришёл в тренерский штаб Искакова в межсезонье старшим тренером. Статус главного Олег Петрович получил после отставки Мурата Салимовича. Футбольный клуб „Авангард“ благодарит Олега Петровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — сообщается на официальном сайте курского клуба.

Ранее сообщалось, что руководство клуба установило потолок зарплат и сократило финансирование. После этого команду покинули несколько футболистов.



«Авангард» набрал 27 очков в 25 турах и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета курский клуб отделяет два очка. Следующий матч подопечные Мурата Искакова проведут с одним из лидеров чемпионата «Торпедо». Встреча состоится 9 марта 2020 года.