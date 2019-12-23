Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Курский «Авангард» объявил об уходе главного тренера

Курский «Авангард» объявил об уходе главного тренера
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер курского «Авангарда» Олег Василенко покинул команду.

«Василенко пришёл в тренерский штаб Искакова в межсезонье старшим тренером. Статус главного Олег Петрович получил после отставки Мурата Салимовича. Футбольный клуб „Авангард“ благодарит Олега Петровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — сообщается на официальном сайте курского клуба.

Ранее сообщалось, что руководство клуба установило потолок зарплат и сократило финансирование. После этого команду покинули несколько футболистов.

«Авангард» набрал 27 очков в 25 турах и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета курский клуб отделяет два очка. Следующий матч подопечные Мурата Искакова проведут с одним из лидеров чемпионата «Торпедо». Встреча состоится 9 марта 2020 года.

Гендиректор «Авангарда» прокомментировал массовый уход игроков и будущее клуба
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019