ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Шкуриным

Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24.

«Чемпионат» подтверждает эту информацию. Кроме того, «армейский» клуб планирует подписать ещё одного нападающего.

20-летний Шкурин является воспитанником «Витебска». В «Энергетик-БГУ» он перешёл в январе 2019 года в статусе свободного агента. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси (22 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также получил три жёлтые карточки. В списке лучших снайперов белорусского чемпионата Шкурин занял первое место, опередив ближайшего преследователя на пять голов. Сыграл шесть матчей за молодёжную сборную Беларуси U21 и забил один гол.