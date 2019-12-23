ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Шкуриным
Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24.
«Чемпионат» подтверждает эту информацию. Кроме того, «армейский» клуб планирует подписать ещё одного нападающего.
20-летний Шкурин является воспитанником «Витебска». В «Энергетик-БГУ» он перешёл в январе 2019 года в статусе свободного агента. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси (22 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также получил три жёлтые карточки. В списке лучших снайперов белорусского чемпионата Шкурин занял первое место, опередив ближайшего преследователя на пять голов. Сыграл шесть матчей за молодёжную сборную Беларуси U21 и забил один гол.
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- 23 декабря 2019
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