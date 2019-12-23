Мбаппе: удивился, когда впервые услышал о своём соперничестве с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что был удивлён слухами о возможном соперничестве с бразильским форвардом команды Неймаром.
«Когда я приходил в «ПСЖ», Неймар уже был суперзвездой клуба. Он получил травму перед чемпионатом мира, а у нашей сборной получилось выиграть этот турнир. Тогда и появились первые слухи о нашем возможном соперничестве, что я хочу занять его место и претендую на звание самого важного игрока клуба. Я очень удивился, когда услышал это.
В августе 2018 года, когда мы вернулись из отпусков, я первым делом подошёл к нему и сказал, что ни на что не претендую и хочу лишь помогать команде развиваться. Но также я сказал, что буду бороться за «Золотой мяч», так как после неудачного чемпионата мира Неймар бы не смог на него претендовать», — приводит слова Мбаппе Mudo Deportivo со ссылкой на France Football.
- 23 декабря 2019
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