Мбаппе: удивился, когда впервые услышал о своём соперничестве с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что был удивлён слухами о возможном соперничестве с бразильским форвардом команды Неймаром.

«Когда я приходил в «ПСЖ», Неймар уже был суперзвездой клуба. Он получил травму перед чемпионатом мира, а у нашей сборной получилось выиграть этот турнир. Тогда и появились первые слухи о нашем возможном соперничестве, что я хочу занять его место и претендую на звание самого важного игрока клуба. Я очень удивился, когда услышал это.

В августе 2018 года, когда мы вернулись из отпусков, я первым делом подошёл к нему и сказал, что ни на что не претендую и хочу лишь помогать команде развиваться. Но также я сказал, что буду бороться за «Золотой мяч», так как после неудачного чемпионата мира Неймар бы не смог на него претендовать», — приводит слова Мбаппе Mudo Deportivo со ссылкой на France Football.