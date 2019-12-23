Мбаппе признан лучшим футболистом года во Франции по версии France Football
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2019 году по версии France Football. Форвард также получил подобную награду по итогам 2018 года.
«Люди думают, что я изменился. Но это не так. Я, как и раньше, стремлюсь приносить пользу своей команде. В 17-18 лет ты немного побаиваешься взять игру на себя, так как ещё ничего не показал. Нужно уважать иерархию внутри команды и отдавать мяч более сильным игрокам. Но теперь я могу больше рисковать, потому что всё доказал», — сказал Мбаппе.
В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 12 матчах чемпионата Франции (девять — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.
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- 23 декабря 2019
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