Владислав Радимов побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции
9 декабря в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.
Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента Дмитрия Голубовича.
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