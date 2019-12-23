Источник: Паредес станет частью обмена игроками между «ПСЖ» и «Ювентусом»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», сменит клуб в зимнее трансферное окно, утверждает журналист Лука Фьорино в «Твиттере».
25-летний футболист станет частью сделки между парижанами и туринским «Ювентусом» по обмену игроками. Леандро присоединится к бьянконери на правах аренды до конца нынешнего сезона, а в обратном направлении проследует хавбек Эмре Джан. При этом в договоре по переходу аргентинца будет прописана опция выкупа.
«ПСЖ» приобрёл Паредеса у «Зенита» за € 40 млн в январе 2019 года. Ранее игрок помимо «Зенита» выступал за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Кьево», «Рома» и «Эмполи». В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 1 жёлтую карточку.
- 23 декабря 2019
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