«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сон Хын Мина в матче с «Челси»
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» подал апелляцию на красную карточку нападающего команды Сон Хын Мина в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2).
Форвард был удалён на 62-й минуте. Сон, упав в борьбе с защитником соперника Антонио Рюдигером, ударил его ногой в корпус. Главный арбитр матча Энтони Тейлор запросил информацию у VAR-ассистента, после чего показал корейцу красную карточку.
Сон Хын Мину грозит трёхматчевая дисквалификация, но «Тоттенхэм Хотспур» надеется, что решение о красной карточке будет отменено.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне 27-летний Сон Хын Мин принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, стал автором пяти забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.
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