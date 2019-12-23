Мбаппе рассказал о борьбе с Месси за «Золотую бутсу» в сезоне-2018/19

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как в прошлом сезоне он боролся за «Золотую бутсу» с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«В конце прошлого сезона вместо того, чтобы отдыхать, я решил превзойти себя. Затем я понял, что могу побороться за звание лучшего европейского бомбардира и выиграть „Золотую бутсу“. Но моим соперником был Месси. Я положил два гола, он положил три. Я забил три, он — четыре! Это было настолько невероятно, что я обсуждал это с Усманом Дембеле. «Это невозможно, он делает это нарочно? Он следит за тем, сколько голов я забил?» — спрашивал я. „Конечно, он следит за тобой!“ — отвечал Усман. Тогда я сказал себе: «О да, Месси наблюдает за мной. Такой игрок мной не пренебрегает», — приводит слова Мбаппе France Football.
- 23 декабря 2019
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