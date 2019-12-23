«Краснодар» расстался с Иваном Тарановым

Защитник Иван Таранов покинул «Краснодар», сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.

Футболист и клуб досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Таким образом, игрок получил статус свободного агента и сможет перейти в новый клуб бесплатно.

Таранов перешёл в «Краснодар» летом 2018 года в статусе свободного агента. За основную команду краснодарцев он провёл всего один матч. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 15 матчах ФНЛ (11 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти), а также получил две жёлтые карточки. Ранее он играл за новороссийский «Черноморец», московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Провёл один матч за вторую сборную России.