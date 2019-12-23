Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча за фол на Рюдигере

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча за фол на защитнике «Челси» Антонио Рюдигере в матче чемпионата Англии (0:2), сообщается на официальном сайте «шпор».

Эпизод произошёл на 62-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Челси». Сон, упав в борьбе с Рюдигером, ударил его ногой в корпус. Главный арбитр матча Энтони Тейлор запросил информацию у VAR-ассистента, после чего показал корейцу красную карточку.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм Хотспур» подал апелляцию на красную карточку Сона. Если наказание не будет отменено, то форвард пропустит матчи английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (26 декабря), «Норвич Сити» (28 декабря) и «Саутгемптоном» (1 января).