Лукаку: я выучил итальянский язык за две или три недели

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что у него не возникло проблем с изучением итальянского языка.

«Перед переходом в „Интер“ я разговаривал с Криштиану Роналду. Он сказал мне, что Серия А — самый оборонительный чемпионат мира. Он забивал голы везде, но в Италии ему пришлось сложнее всего. Если Роналду так сказал, то, значит, в Серии А действительно сложно.



Здесь сложнее, чем в Англии. В Премьер-лиге более интенсивный футбол, а здесь все играют по строгой системе.

Чтобы достичь хорошего уровня владения итальянским языком, мне потребовались две или три недели. Поэтому больше никто не разговаривает со мной на английском», — приводит слова Лукаку New York Times.

Лукаку также владеет английским, французским, голландским, немецким, лингала и португальским языками.