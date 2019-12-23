Лукаку: я выучил итальянский язык за две или три недели

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что у него не возникло проблем с изучением итальянского языка.
«Перед переходом в „Интер“ я разговаривал с Криштиану Роналду. Он сказал мне, что Серия А — самый оборонительный чемпионат мира. Он забивал голы везде, но в Италии ему пришлось сложнее всего. Если Роналду так сказал, то, значит, в Серии А действительно сложно.
Здесь сложнее, чем в Англии. В Премьер-лиге более интенсивный футбол, а здесь все играют по строгой системе.
Чтобы достичь хорошего уровня владения итальянским языком, мне потребовались две или три недели. Поэтому больше никто не разговаривает со мной на английском», — приводит слова Лукаку New York Times.
Лукаку также владеет английским, французским, голландским, немецким, лингала и португальским языками.
- 23 декабря 2019
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