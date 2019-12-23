Медель вступил в перепалку со своим тренером после стычки с соперником

Полузащитник «Болоньи» Гари Медель проявил свою вспыльчивость во время гостевого матча 17-го тура итальянской Серии А с «Лечче» (3:2), который прошёл накануне, 22 декабря.



В одном из эпизодов чилийцу не понравилось поведение хавбека Панайотиса Тахцидиса, нарушившего на нём правила. Гари начал активно выражать недовольство в лицо соперника и оттолкнул его. Предотвратить серьёзный конфликт попытались другие футболисты, а также члены тренерского штаба «Болоньи», в том числе наставник команды Синиша Михайлович. Он начал оттаскивать Меделя от грека, однако после этого тот вступил в перепалку уже с ним. В результате партнёры успокоили хавбека и игра продолжилась.



Напомним, Михайлович недавно вернулся на скамейку «Болоньи» после длительного курса химиотерапии, связанного с лейкемией, которая была диагностирована ему в этом году.

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