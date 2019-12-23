Медель вступил в перепалку со своим тренером после стычки с соперником

Полузащитник «Болоньи» Гари Медель проявил свою вспыльчивость во время гостевого матча 17-го тура итальянской Серии А с «Лечче» (3:2), который прошёл накануне, 22 декабря.
В одном из эпизодов чилийцу не понравилось поведение хавбека Панайотиса Тахцидиса, нарушившего на нём правила. Гари начал активно выражать недовольство в лицо соперника и оттолкнул его. Предотвратить серьёзный конфликт попытались другие футболисты, а также члены тренерского штаба «Болоньи», в том числе наставник команды Синиша Михайлович. Он начал оттаскивать Меделя от грека, однако после этого тот вступил в перепалку уже с ним. В результате партнёры успокоили хавбека и игра продолжилась.
Напомним, Михайлович недавно вернулся на скамейку «Болоньи» после длительного курса химиотерапии, связанного с лейкемией, которая была диагностирована ему в этом году.
- 23 декабря 2019
-
20:00
-
19:37
-
19:32
-
19:22
-
19:20
-
18:55
-
18:54
-
18:35
-
18:17
-
18:17
-
17:56
-
17:51
-
17:35
-
17:33
-
17:33
-
17:23
-
17:08
-
17:01
-
16:37
-
16:36
-
16:20
-
16:14
-
16:12
-
16:01
-
15:58
-
15:39
-
15:16
-
15:12
-
14:51
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
13:59
-
13:48