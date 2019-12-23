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Правительство Великобритании выступило с заявлением по поводу расизма в футболе

Правительство Великобритании выступило с заявлением по поводу расизма в футболе
Футбол / Англия 0

Правительство Великобритании опубликовало официальное заявление по поводу проблемы расизма в футболе.

«Расизму любого рода нет места в футболе или где-либо ещё. Мы должны противостоять подобному отвратительному поведению.

Очевидно, что футбольным властям предстоит ещё многое сделать для решения данной проблемы, и мы намерены сотрудничать с ними, чтобы искоренить расизм.

Футбольная ассоциация, Премьер-лига и Чемпионшип значительно активизировали свои усилия, но мы ожидаем, что они продолжат правильным образом расставлять приоритеты в этом вопросе и будут консультироваться как с игроками, так и с болельщиками. Мы будем следить за тем, как футбольные власти реализуют свои планы в течение сезона.

Мы продолжим работу с футбольными властями, включая ассоциацию профессиональных футболистов. Не исключаем, что при необходимости мы предпримем более серьёзные меры», — сказал представитель британского правительства.

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