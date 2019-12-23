Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

РФС смягчил наказание Гинера

РФС смягчил наказание Гинера
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз на своём официальном сайте сообщил об изменении санкций в отношении президента ЦСКА Евгения Гинера. Испытательный срок и штраф функционера были сокращены вдвое.

«Принято решение удовлетворить жалобу Гинера Е.Л. на решение комитета РФС по этике от 13 декабря 2019 года частично. Изменить решение, изложив его в следующей редакции:

«В связи с допущенными Гинером нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на девять месяцев, при этом три месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а шесть месяцев — условной спортивной санкцией; в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении РФС.

Кто отстранил Гинера от футбола и готов ли он к суду с Егоровым?
Большинство наказавших Гинера старше 70 лет. Рассказываем, как прошло заседание комитета РФС по этике.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019