РФС смягчил наказание Гинера

Российский футбольный союз на своём официальном сайте сообщил об изменении санкций в отношении президента ЦСКА Евгения Гинера. Испытательный срок и штраф функционера были сокращены вдвое.
«Принято решение удовлетворить жалобу Гинера Е.Л. на решение комитета РФС по этике от 13 декабря 2019 года частично. Изменить решение, изложив его в следующей редакции:
«В связи с допущенными Гинером нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на девять месяцев, при этом три месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а шесть месяцев — условной спортивной санкцией; в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении РФС.
- 23 декабря 2019
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