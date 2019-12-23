Лукаку: складывалось ощущение, что мы с Погба были виноваты во всех проблемах «МЮ»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, ранее выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», рассказал, как принималось решение покинуть «красных дьяволов».



«Я отвёл Погба в сторону во время сборов «Манчестер Юнайтед» в Австралии и сообщил, что уйду из клуба. Складывалось ощущение, что во всех проблемах «Манчестер Юнайтед» были виноваты мы с Погба.



С самого начала всё было в стиле «Да, но...». Я забил в Суперкубке УЕФА, но они сказали: «Да, но ты ошибся в другом». Когда я только начал выступать в английской Премьер-лиге, то забил «Вест Хэму», и они сказали: „Да, но...“. С тех пор я стал представлять себе, что будет, если я покину клуб. Один год в «Манчестер Юнайтед» стирает предыдущие восемь», — приводит слова Лукаку Calciomercato.com.

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