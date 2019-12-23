Мостовой: багаж «Спартака» огромен, другие наши клубы не могут достичь его высот в Европе

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о рейтинге лучших клубов в истории Лиги чемпионов, ранее опубликованном УЕФА. Напомним, лучшим российским клубом в истории турнира оказался московский «Спартак».

«Позиция «Спартака» в новом рейтинге УЕФА очень показательна. «Спартак», ещё со времён Кубка чемпионов, является лицом российского футбола. Красно-белые много лет подряд принимали участие в Лиге Чемпионов. Пускай они ничего особого не добивались, но участвовали постоянно. Так что «Спартак» должен находиться выше других российских клубов по всем рейтингам.



Сегодняшний «Спартак» привнёс в этот рейтинг совсем немного. Последнее чемпионство и выход в Лигу Чемпионов — вот и всё, что у них было за последние годы. Но багаж «Спартака» настолько огромен, что даже его длительное отсутствие в еврокубках не позволит другим командам нагнать его. Наши клубы не могут достичь его высот в еврокубках. А взгляните, на каком месте в этом рейтинге киевское «Динамо», 11-е, между прочим. Это очень приличный показатель. В СССР были «Спартак» и «Динамо» Киев», других команд, по сути, не замечали.



Многое из того, что происходит в нынешнем «Спартаке», для футбольных людей неприятно. Но «Милан», например, в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 2007 году, но его до сих пор его считают грандом. Это бренд, как и «Спартак». Всегда есть такие периоды, когда великие клубы выступают слабо. Кто знает, может, в новом десятилетии «Спартак» начнёт всё выигрывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.