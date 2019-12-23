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Нойер: возможно, однажды захочу играть за границей

Нойер: возможно, однажды захочу играть за границей
Футбол / Германия 0

Немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отметил, что может продолжить карьеру в клубе за границей.

«Я никогда не говорил, что хотел бы завершить карьеру в Германии. Но и не утверждал, что хотел бы покинуть «Баварию». В настоящее время я не представляю, как играть за границей, но я знаю, что всё быстро развивается. Возможно, однажды я захочу этого.

Мне хорошо в Мюнхене. Не думаю, что мне нужно обязательно куда-нибудь уехать. Я хочу продолжить заниматься футболом и тем, что меня интересует», — приводит слова Нойера Kicker.

Нойер выступает в составе «Баварии» с 2011 года. Вместе с баварским клубом голкипер выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2012/13, а также семь раз становился чемпионом Германии.

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