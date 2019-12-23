Жена Икарди ответила на сравнения мужа с Лукаку

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, ответила на сравнения её мужа с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.
«Лукаку — более командный игрок, чем Мауро? Было бы здорово увидеть его ещё и в больших матчах. Он не забил в Лиге чемпионов и будет смотреть плей-офф по телевизору. Последняя «девятка» «Интера» забила за клуб около 150 голов. Лукаку критиковали после Лиги чемпионов, а теперь его нахваливают, как феномена. Я фанат «Интера», но я не могу терпеть неуважение, потому что мы говорим о бывшем нападающем клуба, и я здесь. Я видела «девятку», которая забила 150 голов», — цитирует Ванду Goal.com со ссылкой на Tiki Taka.
Икарди перешёл в «ПСЖ» перед началом нынешнего сезона на правах аренды. Ранее сообщалось, что французский клуб готов выкупить 26-летнего аргентинца у «Интера», но трансферу может помешать Нара.
- 23 декабря 2019
-
22:56
-
22:36
-
22:28
-
21:58
-
21:30
-
21:29
-
21:27
-
21:08
-
21:05
-
20:45
-
20:30
-
20:28
-
20:16
-
20:00
-
19:37
-
19:32
-
19:22
-
19:20
-
18:55
-
18:54
-
18:35
-
18:17
-
18:17
-
17:56
-
17:51
-
17:35
-
17:33
-
17:33
-
17:23
-
17:08
-
17:01
-
16:37
-
16:36
-
16:20
-
16:14