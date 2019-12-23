Жена Икарди ответила на сравнения мужа с Лукаку

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, ответила на сравнения её мужа с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.



«Лукаку — более командный игрок, чем Мауро? Было бы здорово увидеть его ещё и в больших матчах. Он не забил в Лиге чемпионов и будет смотреть плей-офф по телевизору. Последняя «девятка» «Интера» забила за клуб около 150 голов. Лукаку критиковали после Лиги чемпионов, а теперь его нахваливают, как феномена. Я фанат «Интера», но я не могу терпеть неуважение, потому что мы говорим о бывшем нападающем клуба, и я здесь. Я видела «девятку», которая забила 150 голов», — цитирует Ванду Goal.com со ссылкой на Tiki Taka.



Икарди перешёл в «ПСЖ» перед началом нынешнего сезона на правах аренды. Ранее сообщалось, что французский клуб готов выкупить 26-летнего аргентинца у «Интера», но трансферу может помешать Нара.

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