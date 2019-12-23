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«Фиорентина» объявила о назначении Якини на пост главного тренера

«Фиорентина» объявила о назначении Якини на пост главного тренера
Футбол / Италия 0

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о назначении Джузеппе Якини на пост главного тренера клуба.

Официальное представление наставника прессе состоится 28 декабря. Якини проведёт первую тренировку команды в спортивном центре Давиде Астори 29 декабря.

Напомним, ранее руководство «Фиорентины» приняло решение расторгнуть контракт с Винченцо Монтеллой после серии неудачных результатов. Последней каплей стал домашний разгром «фиалок» в матче с «Ромой» (1:4).

Якини работал в таких командах, как «Сампдория», «Удинезе» и «Сассуоло». Последним местом работы специалиста был «Эмполи», который он покинул в марте 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды. Ранее Якини выступал в составе «Фиорентины» в качестве футболиста.

«Фиорентина» уволила Монтеллу после домашнего разгрома от «Ромы»
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