«Фиорентина» объявила о назначении Якини на пост главного тренера

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о назначении Джузеппе Якини на пост главного тренера клуба.



Официальное представление наставника прессе состоится 28 декабря. Якини проведёт первую тренировку команды в спортивном центре Давиде Астори 29 декабря.



Напомним, ранее руководство «Фиорентины» приняло решение расторгнуть контракт с Винченцо Монтеллой после серии неудачных результатов. Последней каплей стал домашний разгром «фиалок» в матче с «Ромой» (1:4).



Якини работал в таких командах, как «Сампдория», «Удинезе» и «Сассуоло». Последним местом работы специалиста был «Эмполи», который он покинул в марте 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды. Ранее Якини выступал в составе «Фиорентины» в качестве футболиста.

«Фиорентина» уволила Монтеллу после домашнего разгрома от «Ромы»